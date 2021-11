Positiver Test am Samstag : Saar-Innenminister Klaus Bouillon mit Corona infiziert – so geht es ihm

Update Saarbrücken Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) ist am Coronavirus erkrankt. Der Minister ist vollständig geimpft und hatte bereits eine Booster-Impfung.

Saar-Innenminister Klaus Bouillon ist an Corona erkrankt. Der 73-Jährige bestätigte einen entsprechenden Bericht des Saarländischen Rundfunks am Samstag auf SZ-Anfrage. Ein am Freitag durchgeführter PCR-Test sei am heutigen Samstag positiv ausgefallen. Kontaktpersonen würden jetzt informiert.