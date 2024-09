Kritik von Stahlindustrie und Grünen Saar-Ministerrat befürwortet Grenzkontrollen – wenn diese die Saarländer nicht zu stark einschränken

Antje Otto, Geschäftsführerin des Stahl-Verbands Saar, fordert, bei der Einführung von Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen Rücksicht auf die Wirtschaft zu nehmen. Die Kontrollen seien in bestimmten Situationen zwar wichtig, um Sicherheit zu gewährleisten, dürften aber nicht zu einem Hindernis für Unternehmen in der Grenzregion werden. „Insbesondere für Grenzgänger und den grenzüberschreitenden Warenverkehr müssen effiziente Lösungen gefunden werden, um unnötige Verzögerungen zu verhindern“, so Otto. Darum sollten ihrer Meinung nach von Anfang an sogenannte Fast Lanes (also separate Fahrspuren, die für Grenzgänger sowie den Waren- und Güterverkehr reserviert sind) mit eingeplant werden.