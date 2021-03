Corona-Impfungen : Saarland impft auch an Ostersonntag

Saarland impft auch an Ostersonntag

Saarbrücken Wegen der Impfstoff-Sonderlieferungen der EU will das Saarland die Impfgeschwindigkeit deutlich steigern. Auch an den Feiertagen soll es keine Unterbrechung geben.

Der „Impfmarathon“, den Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) angekündigt hatte, nimmt weiter Fahrt auf. Dabei sollen die Impfzentren im Saarland offensichtlich auch am Ostersonntag keine Pause machen. Diese Auskunft erhielt die SZ am Dienstag aus den Impfzentren und Regierungskreisen.

Impfzentren an Ostern geöffnet

Bisher hieß es von Seiten des Gesundheitsministeriums, dass nur an Karfreitag und Ostermontag geimpft werden solle. Die Änderung wurde bisher noch nicht bestätigt.

Hintergrund: Die 81 900 Biontech-Impfdosen, die das Saarland aus einem EU-Kontingent für Grenzregionen zugesprochen bekommen hat, sind schon angekommen und sollen nun so schnell wie möglich genutzt werden. Das erfuhr die SZ am Montagabend. Die Menge ist beträchtlich: Sie entspricht etwa der gesamten Zahl von Dosen, die im Saarland seit Dezember vom Biontech-Vakzin verimpft wurden. Die Extra-Lieferung kommt gemäß der regulären Priorisierung in den Impfzentren zum Einsatz.