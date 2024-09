Muntere Halbzeit-Debatte CDU schaltet im Saar-Landtag auf Konfrontation – Ordnungsruf nach „Blendgranaten“-Vorwurf

Für die SPD-Fraktion – die Landesregierung selbst griff nicht in die Debatte ein – konterte Kira Braun: Schwarzmalerei sei für eine Oppositionspartei mit Regierungsanspruch „zu wenig“. Die Landesregierung sei vom ersten Tag an im Krisenmodus gewesen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. Beim Transformationsfonds sei es „um ein klares Signal des Aufbruchs“ gegangen: „Ohne Transformationsfonds kein grüner Stahl, kein Schulbauprogramm, keine Cispa-Erweiterung, kein Wolfspeed. Ohne Trafo keine massiven Investitionen in Arbeitsplätze und in unser Klima.“ Beim Ausbau der erneuerbaren Energien seien „die Zeiten der angezogenen Handbremse“ jetzt vorbei.