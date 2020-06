Beobachtungen in Kliniken : Hinweise auf Misshandlungen beschäftigen den Landtag

Saarbrücken In der Corona-Krise berichten Krankenhäuser von auffälligen Verletzungen bei Kindern. Die große Koalition will darüber im Sozialausschuss sprechen.

Nachdem es in der Corona-Krise in saarländischen Krankenhäusern vermehrt Hinweise auf Misshandlungen von Kindern gab, zeigt sich die SPD-Fraktion im Landtag „alarmiert“. Das erklärte Martina Holzner, die Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Regierungsfraktion. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU wollen die Sozialdemokraten im Sozialausschuss des Parlaments über die Beobachtungen der Kliniken sprechen. Das bestätigte die Unionsfraktion.

„Bislang hat das Sozialministerium auf Nachfrage im Ausschuss stets berichtet, dass dort keinerlei Informationen vorliegen würden“, sagte Holzner. „Offenbar ist die Problemlage eine andere.“ Aus der Opposition hieß es am Montag, es müsse „genau geprüft“ werden, wie sich die Situation der Kinder während der Pandemie verändert habe. „Es gibt nach wie vor keine Entwarnung und keine Rückkehr zur Normalität“, erklärte Astrid Schramm, die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag. Viele Kinder seien auch in den nächsten Wochen nur selten in Kita oder Schule, betonte sie. „Bald sind außerdem Sommerferien und viele Familien haben in der Corona-Krise große Probleme.“