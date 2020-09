Genug Sicherheit vorhanden? : Saarland hat eine hohe Polizeidichte

Saarbrücken Beim Vergleich schneidet das Saarland gut ab. Doch ist das überhaupt der richtige Maßstab?

Gemessen am ständigen Lamento der Polizeigewerkschaften mögen die Zahlen, die das Statistische Bundesamt soeben herausgebracht hat, überraschend klingen: Von allen westdeutschen Flächenländern hat das Saarland die höchste Polizeidichte. Auf 100 000 Einwohner kommen demnach hierzulande 316 Polizeibeschäftigte – Anwärter, Angestellte sowie Verwaltungspersonal eingeschlossen. Darunter sind 282 Beamte. Die Flächenländer West (FLW) sind in der Haushaltspolitik üblicherweise der Maßstab, an dem sich das Saarland orientiert. Die ostdeutschen Bundesländer haben auf die Bevölkerung gerechnet noch mehr Personal. An der Spitze stehen die Stadtstaaten.