Leistungsbewertung an Schulen wird verändert „Gravierende Entlastung von Schülern und Lehrern“ im Saarland

Ganz ähnlich betonte auch die Bildungsministerin, der Erlass stärke „die Rolle der Lehrer als Lernbegleiter und Lernberater“. Was damit gemeint ist, wird etwa am Beispiel der sogenannten „Sonstigen Leistungsnachweise“ (SLN) deutlich: Bislang flossen in eine mündliche Mitarbeitsnote meist mehrere kleine Leistungsnachweise (etwa Tests, Kurz-Referate oder Heftnoten) mit ein. Künftig soll den Lehrkräften hier offenbar mehr pädagogische Freiheit eingeräumt werden, um Lernfortschritte – aber auch Defizite – zu ermitteln. In der Pressemitteilung des Ministeriums heißt es denn auch am Schluss: Derlei kleine Leistungsnachweise „können, müssen aber nicht gefordert werden“.