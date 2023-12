Fünf Tage Bildungsurlaub im Saarland „Skifahren“ und „Golfen an der Algarve“ als Bildungsurlaub für Saarländer – was soll das?

Was haben die Seminare „Golfen an der Algarve“, „Töpfern im Mittelrheintal“, „Der Clown – die Lust am Scheitern“ oder Kurse für Skifahren, Waldbaden, vegane Ernährungsberatung oder Yoga gemeinsam? Für sie alle können Beschäftigte im Saarland Bildungsurlaub bei voller Lohnfortzahlung nehmen – in Zukunft sogar fünf Tage im Jahr, also eine Woche.