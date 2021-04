Minister Bouillon bilanziert zu Justizbauten : Trotz „Rumpfmannschaft“ bisher gute Fortschritte

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wo Bauminister Klaus Bouillon (CDU) bis 2026 rund 200 Millionen Euro für Justiz verbauen will, wieso er ein eigenständiges Bauministerium in Reichweite sieht und warum er Schulen, Kindergärten und Kitas zu neuen Anträgen aufruft.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass ein eigenes Bauministerium nach der nächsten Landtagswahl kommt“, sagte Klaus Bouillon (CDU), Minister für Bauen, Inneres und Sport am Dienstag vor Journalisten. Kommen muss. „Mit einem Team von knapp 40 Leuten 600 Millionen Euro zu bewegen, für 40, 50 Millionen Euro Aufträge an freie Büros zu erteilen, überschreitet auf Dauer die Leistungsfähigkeit“, sagte Bouillon und betonte damit seine bereits mehrfach vorgebrachte Forderung nach einem eigenständigen Bauministerium (wir berichteten). Was Bouillon so sicher macht? „Ich habe das Gefühl, die Notwendigkeit wird von allen Mitgliedern des Kabinetts eingesehen.“ Was bisher mit dieser „Rumpfmannschaft“ geleistet wurde, sei „ein halbes Wunder“, sagte Bouillon.

Unterdessen geht die Arbeit für diese „Rumpfmannschaft“ weiter. Für Baumaßnahmen im Bereich der Justiz für Justizbehörden und Strafvollzugsanstalten ist die Umsetzung eines Volumens von 200 Millionen Euro geplant. Es handelt sich um 25 Bauprojekte, darunter Neubau-, Umbau- und Sanierungsarbeiten. Mit der Errichtung des Arbeits- und Finanzgerichtes in Saarbrücken, die Installation einer flächendeckenden Videoüberwachung in der JVA Saarbrücken und der Erdsatzneubau für das Stationsgebäude 42 an der Forensischen Psychiatrie sind davon für 22 Millionen Euro drei Projekte fertig.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Kompetenzen im Saarland müssten gebündelt werden : Bouillon für eigenständiges Bauministerium

Zehn Projekte befinden sich derzeit in der Ausführung, vier in der finalen Planung kurz vor der Vergabe, elf weitere sind in der Planungsvorbereitung, so der Minister weiter. „Damit sind wir trotz der engen Personaldecke, die bekannt ist, auf einem guten Wege und im internen Zeitplan.“

Aktuell werden zehn Maßnahmen für 60 Millionen Euro durchgeführt, beispielsweise werden die ehemalige Werkhalle der JVA als Zentralarchiv der Staatsanwaltschaft hergerichtet, die Jugendarrestanstalt vom Standort Lebach nach Ottweiler verlagert und die Besucherabteilung der JVA Saarbrücken saniert. Vier weitere Maßnahmen sind in Planung, wie die Generalsanierung des Amtsgerichtsgebäudes in Saarbrücken oder die Erweiterung der Sicherheitszentrale und Unterkünfte der JVA Ottweiler. Für diese vier Projekte sollen in den kommenden Jahren 25 Millionen Euro investiert werden.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendstrafvollzug : In die JVA Ottweiler fließen Millionen

Vorbereitet werden derzeit elf Maßnahmen – etwa die Sanierung des Verwaltungsgerichts in Saarlouis und die Generalsanierung des Amtsgerichts in Völklingen. Weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, plant das Bauministerium einen weiteren Ersatzneubau der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie. Dafür werden rund 100 Millionen Euro zusätzlich eingeplant.

Für Zeitverzögerungen am Bau würden neben Baustoffknappheit auch Quarantänefälle bei Baufirmen sorgen. „Es gibt Zeitverzögerungen, und Zeitverzögerungen sind leider immer mit Kostensteigerung verbunden“, sagte Bouillon dazu. Insgesamt sei es aber kein großes Problem.