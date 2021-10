Nach Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn : Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann für Ende der Corona-Notlage

Saarbrücken Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann unterstützt den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für ein Ende der Corona-Notlage in Deutschland. Wie Bachmann argumentiert.

„Das Saarland liegt mit seiner Impfquote von 82,7 Prozent bei vollständig immunisierten Personen über 18 Jahren deutlich über dem Bundesschnitt“, sagte die CDU-Politikerin einer Mitteilung zufolge am Dienstag. Zudem biete man niedrigschwellige Impfungen an und habe in Alten- und Pflegeeinrichtungen Auffrischimpfungen durchführen können.