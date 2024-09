Eil-Entscheidung Saar-Gericht setzt absolutes Rauchverbot für Spielhalle vorerst außer Kraft – das steckt dahinter

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis hat per einstweiliger Anordnung das im Dezember 2023 in Kraft getretene absolute Rauchverbot für Spielhallen im Saarland für die Spielhalle der Klägerin vorerst außer Kraft gesetzt. Es monierte eine Ungleichbehandlung mit den staatlichen Spielbanken.