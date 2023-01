Gedenktag : Saar-Landtag und Regierung gedenken Opfer des Nationalsozialismus

Völklingen/Saarbrücken In der ganzen Welt wurde heute den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten aus dem Ausland die Häftlinge aus dem Vernichtungslager Auschwitz. Auch im Saarland gedachten die Menschen den Opfern.

Mit einer Gedenkstunde des saarländischen Landtags in Völklingen ist am Freitag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. „Eine Kultur des Gedenkens benötigt feste Daten und Orte, die dem Erinnern gewidmet sind“, sagte Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD) am Freitag in der Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Dieses Jahr werde besonders an den Einsatz von Zwangsarbeitern in der NS-Zeit gedacht.