Vor 50 Jahren wurden aus 345 Gemeinden im Saarland 50 Landesplaner: „Gebietsreform von 1974 im Großen und Ganzen gut gelaufen“ – es gibt aber Ausreißer

Interview · Vor genau 50 Jahren veränderte die große Gebietsreform das Saarland: Aus 345 Gemeinden wurden 50. Professor Peter Moll arbeitete damals an den Plänen mit. Im SZ-Interview gewährt er Einblicke in die damaligen Überlegungen und erklärt, was gut gelaufen ist und was nicht – und was sich heute noch daraus lernen lässt.

01.01.2024 , 14:18 Uhr

Teilweise wie hier 1973 in Dudweiler gingen Menschen gegen die Neuordnungspläne der Landesregierung auf die Straße – allerdings ohne Erfolg. Aus den bis dahin 345 Gemeinden im Saarland wurden im Zuge der Gebietsreform nur noch 50. Foto: Walter Barbian

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Vor 50 Jahren, am 1. Januar 1974, trat die bisher größte Strukturreform der Saar-Geschichte in Kraft: Die Gebiets- und Verwaltungsreform, die leistungsfähige kommunale Einheiten schaffen sollte, machte aus 345 Gemeinden nur noch 50. Gegen zum Teil erhebliche Widerstände setzte Innenminister Ludwig Schnur (CDU), der in seinem früheren Leben selbst einmal Bürgermeister war, die Reform durch.