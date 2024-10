Digitale Verwaltung im Saarland Diese Behördengänge werden in Zukunft im Saarland digital

Wer im Saarland ein Auto an- oder ummelden will, muss dafür nicht mehr auf einen Termin bei der Zulassungsstelle warten. Inzwischen ist der Vorgang komplett digital möglich – wie auch die Beantragung des Bürgergelds, des Wohngelds, des Elterngelds, des Unterhaltsvorschusses oder des Waffenscheins. Weitere Erleichterungen für die Bürger sind in Arbeit, wie die beiden Geschäftsführer des kommunalen Zweckverbands Elektronische Verwaltung im Saarland (eGo-Saar), Stephan Thul und Christophe Boutter, aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des eGo-Saar im SZ-Gespräch erläuterten.