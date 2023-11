Alkohol- und Rauchverbot Wie und warum der Saar-Landtag Spielhallen gegenüber staatlichen Spielbanken benachteiligt

Wer an Glücksspielautomaten auf Gewinne hofft und zwischendurch gerne mal eine Zigarette raucht oder ein Bier trinkt, muss in Zukunft einen Bogen um die Spielhallen im Saarland machen. Das neue Spielhallengesetz, im Oktober mit SPD-Mehrheit vom Landtag beschlossen, verbietet nämlich Rauchen und alkoholische Getränke in Spielhallen – während sie in den staatlichen Spielbanken erlaubt bleiben.