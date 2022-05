Wechsel an der Spitze : Frederic Becker neuer Vorsitzender der Jungen Union Saar – Tobias Hans sagte als Redner krankheitsbedingt ab

Frederic Becker (Archivbild): Der Jungpolitiker ist neuer Vorsitzender der JU Saar. Foto: KIa Kirchen/JU/Kia KIrchen/JU

Neunkirchen/Saarlouis Nicht nur die CDU-Saar sucht einen neuen Chef – auch bei der Jungen Union Saar stand die Wahl eines neuen Vorsitzenden an. Das Ergebnis war eindeutig.

Die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) Saar hat den 31-jährigen Referatsleiter für Kinder- und Jugendpolitik im jetzt SPD-geführten Sozialministerium, Frederic Becker aus Saarlouis , zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Auf dem Landesdelegiertentag in Neunkirchen erhielt Becker - früher Pressesprecher und Persönlicher Referent von Ex-Ministerin Monika Bachmann (CDU) - am Samstag 103 von 110 Delegiertenstimmen (93,6 Prozent).

Becker tritt die Nachfolge des bisherigen JU-Landeschefs Johannes Schäfer (27) an, der sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte, weil er sich als Richter am Landgericht Saarbrücken und Kommunalpolitiker in Eppelborn zeitlich ausgelastet fühlt, wie er der SZ sagte. Auf dem JU-"Saarlandtag" unter dem Motto "Zukunft jetzt" in der Neunkircher Gebläsehalle hätte auch Ex-Ministerpräsident Tobias Hans reden sollen, der jedoch krankheitsbedingt kurzfristig absagte. Für ihn kam der bisherige CDU-Generalsekretär Markus Uhl.

Der neue JU-Vorsitzende Becker begrüßte im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung (SZ), dass mit Stephan Toscani künftig Partei- und Fraktionsvorsitz in der Saar-CDU in einer Hand sein sollen und Frank Wagner als neuer Generalsekretär vorgesehen ist. "Stephan Toscani hat in der Jungen Union ein sehr gutes Standing, auch nach seiner Ankündigung, dass die JU mit Carolin Mathieu die neue stellvertretende Generalsekretärin werden soll". Sie werde wohl nach dem CDU-Landesparteitag am 28. Mai vom CDU-Landesvorstand vorgeschlagen und dann bis zu ihrer Wahlbestätigung zunächst kommissarisch im Amt sein.

"Die CDU Saar braucht einen inhaltlichen und personellen Neustart und die Junge Union muss mit am Tisch sitzen, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden", betonte der für mehr Basiseinbindung eintretende JU-Chef Becker. So sei für Juni auch schon ein Gespräch mit der designierten neuen CDU-Landesspitze Toscani/Wagner für den JU-Landesrat avisiert: "CDU und Junge Union müssen Inhalte finden und deklarieren, wofür wir eigentlich stehen. Politik muss so funktionieren, dass die Menschen mit Themen wie beispielsweise Digitalisierung etwas anfangen können". Die Wahlschlappe der Saar-CDU vom März, bei der die Partei die Regierungsverantwortung verlor und in allen 52 Städten und Gemeinden im Land hinter der SPD lag, möchte die JU gerne schnell vergessen machen. Einer der Gründe für die Wahlniederlage sei sicher der plötzliche Wandel in der Schulpolitik (G8/G9) gewesen, aber es gebe eine ganze Kombination von Gründen für die Niederlage, hieß es. Zur politischen Zukunft von Tobias Hans, der ja jetzt gewählter Abgeordneter im Landtag sei, wollte sich JU-Landeschef Becker nicht äußern. Das sei die Sache von Hans selbst.