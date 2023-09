Migrationsdebatte Steigende Flüchtlingszahlen: Das sagen die Saar-Fraktionen zu Grenzkontrollen in der EU

Ob auf Lampedusa oder an der Grenze zu Polen: Der Migrationsdruck Richtung EU steigt. Auch in Deutschland. Wenn es darum geht, die geflüchteten Menschen aufzunehmen und zu versorgen, stehen die Städte und Gemeinden an erster Stelle und auch im Saarland häufen sich auf kommunaler Ebene die Zeichen von Überlastung. Einer, der sich ganz bald sehr konkret mit dieser Problematik auseinandersetzen muss, ist Andreas Hübgen (CDU), der am Sonntag zum Bürgermeister von Illingen gewählt wurde. „Fakt ist, dass wir finanziell wenig Spielraum haben, aber es ist mir auch ganz wichtig, zu sagen, dass wir den Menschen, die Schutz suchen, auch Schutz bieten können und im nächsten Schritt diese Menschen auch in die Gemeinde integrieren können“, sagte er am Montag vor Journalisten. Von Bund, Land und Kommune erwartet er, dass alle an einem Strang ziehen. „Es kann nicht sein, dass die Kommunen da alleine stehen“, so Hübgen. Doch wie soll dies in Zeiten von knappem Wohnungsangebot und knappen Kassen gelingen?