Seine Ausrede wirft Fragen auf Statt Haushaltsdebatte im Landtag – Tobias Hans reist mit Kunde nach Kanada

Die Haushaltsdebatte ist mit die wichtigste Debatte einer Legislaturperiode. Eine Generaldebatte, in der sich die Opposition in allen Themen an der Regierung abarbeitet. Es geht um viel Geld, am Dienstag und Mittwoch standen im saarländischen Landtag zwölf Milliarden Euro zur Debatte. So schwer ist der Doppel-Haushalt 2024/25, den Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) dem Landtag zur ersten Lesung am Dienstag vorgestellt hat. Am Mittwoch haben die Abgeordneten darüber diskutiert. Allerdings ohne Tobias Hans. Der Platz des ehemaligen Ministerpräsidenten in der CDU-Fraktion blieb leer.