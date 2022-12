Bundesweite Aktion : Saar-Innenministerium mit Warntag „zufrieden“ – Fehler vor allem in zwei Landkreisen

Saar-Innenministerium mit Warntag „zufrieden“ – Fehler vor allem in zwei Landkreisen

Sirenen und Handys haben heute bundesweit am Warntag Alarm ausgelöst – auch im Saarland. Hier ist das Innenministerium mit dem Ergebnis zufrieden. In zwei Landkreisen wurden aber die ein oder anderen Fehler festgestellt.

Das saarländische Innenministerium ist mit dem Ergebnis des Warntags vom Donnerstag insgesamt zufrieden. Die Sirenen hätten bei dem bundesweit ausgelösten Probealarm im Land weitgehend funktioniert, sagte der für den Bevölkerungsschutz zuständige Referatsleiter im saarländischen Innenministerium, Uwe Schröder, in Saarbrücken. Nur „in einzelnen wenigen Gemeinden“ habe es bei den Sirenen technische Probleme gegeben. Insgesamt gebe es im Saarland knapp 500 Sirenen.

Saarland: Warntag bringt „wichtige Erkenntnisse“

Es sei aber auch eine wichtige Erkenntnis aus dem Tag, dass man Fehler, die man erkenne, ausmerze, sagte Schröder. „Und das passiert jetzt auch.“ Keine Probleme gegeben habe es im Kreis St. Wendel, in dem rund 85 neue Sirenen aufgebaut worden waren. Auch im Kreis Merzig-Wadern und in der Landeshauptstadt Saarbrücken heulten die Sirenen. Der ein oder andere Fehler sei in einzelnen Kommunen im Raum Saarlouis und im Raum Neunkirchen festgestellt worden.