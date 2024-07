„In einem Gesamtkompromiss kann man ja über alles reden“ FDP-Landeschef Luksic signalisiert Verhandlungsbereitschaft bei Tempolimit auf Autobahnen

Interview | Saarbrücken · Er sagt über sich selbst, dass er von allen saarländischen Bundestagsabgeordneten am meisten für das Saarland heraushole. Im SZ-Sommerinterview geht FDP-Landeschef Oliver Luksic mit der SPD-Alleinregierung im Saarland hart ins Gericht. Aber auch die Arbeit der Ampel in Berlin sieht er kritisch. Und: Der 44-jährige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium deutet Verhandlungsbereitschaft der FDP bei einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen an.

30.07.2024 , 20:07 Uhr

Als Ort für das SZ-Sommerinterview hat sich Oliver Luksic das Café Comame am St. Johanner Markt in Saarbrücken ausgesucht. Weshalb? Weil es dort „einen der besten Kaffees in ganz Saarbrücken gibt“, wie der 44-Jährige meint. Foto: Christine Funk

Von Johannes Schleuning Redakteur Landespolitik