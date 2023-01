Noch diese Woche : Erster größerer Auftritt von Kramp-Karrenbauer seit politischem Rückzug steht an

Tholey Die ehemalige Ministerpräsidentin und Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wird Ende dieser Woche ihren ersten größeren Auftritt seit ihrem politischen Rückzug haben. Anlass ist die CDU-Klausur in Tholey.

Die Landtagsfraktion der saarländischen CDU kommt am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Januar, zur Jahresauftaktklausur in der Abtei Tholey zusammen. Neben der Jahresplanung befassen sich die Abgeordneten als Themenschwerpunkt mit den außen- und innenpolitischen Folgen angesichts der veränderten Weltlage, insbesondere infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Unter der Überschrift „Konflikt der Systeme – Demokratien vs. autokratische Staaten“ diskutiert die Landtagsfraktion die sich daraus ergebenden Herausforderungen für Deutschland und Europa und verabschiedet ihre zentralen Positionen in einer „Tholeyer Erklärung“.