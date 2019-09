Engere Zusammenarbeit : Saarland eröffnet mit Grand Est neues Büro in Paris

Saarbrücken (red) Das Saarland hat am Montag in Paris ein neues Büro im Haus der Region Grand Est eröffnet. Damit haben die Nachbarregionen nun eine gemeinsame Vertretung in der französischen Hauptstadt.

