Corona-Krise : Saarland erlässt Alkoholverbot auf Plätzen und Straßen über Silvester

Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Saarbrücken Im Saarland gilt wegen der Corona-Pandemie an Heiligabend sowie jeweils am Silvester- und am Neujahrstag ein Alkoholverbot auf belebten Plätzen und Straßen.

Zugleich werden die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage etwas gelockert, wie die Landesregierung am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Mehr in Kürze.

(dpa)