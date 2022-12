Geld aus Europäischem Sozialfonds : Saarland erhält 70 Millionen Euro für soziale Arbeitsmarktprojekte

Mit den Fördergeldern sollen unter anderem Projekte unterstützt werden, die den Übergang von der Schule zum Arbeitsleben erleichtern. Foto: dpa-tmn/Ina Fassbender

Saarbrücken Das Saarland erhält von der EU bis 2027 rund 70 Millionen Euro für soziale Arbeitsmarktprojekte. Die Landesregierung will das Geld investieren, um Arbeitnehmer und Unternehmen durch den Strukturwandel zu begleiten, Maßnahmen für Langzeitarbeitslose umzusetzen und mehr Frauen in Vollzeitarbeit zu bringen.

70 Millionen Euro erhält das Saarland bis 2027 von der EU, um vor Ort soziale Arbeitsmarktprojekte umzusetzen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen und mehr Menschen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Das teilte Bettina Altesleben (SPD), Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, am Dienstag in Saarbrücken mit. Die Fördergelder stammen aus einem Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) der EU.

„Für uns ist der ESF eine Erfolgsgeschichte“, so Altesleben, „er fördert eine bessere Bildung, unterstützt durch Ausbildung und Qualifizierung und trägt auch zum Abbau von Benachteiligung am Arbeitsmarkt bei.“ Durch Verhandlungen sei es der Landesregierung gelungen, den ursprünglich vorgesehenen Förderrahmen von 20 Millionen Euro auf 70 Millionen für das Saarland anzuheben. Durch Probleme, wie den Strukturwandel oder auch den demografischen Wandel, gebe es im Saarland einen hohen Bedarf an sozialen Arbeitsmarktprojekten. Mit den Mitteln des Landes und privaten Trägern ständen inklusive der ESF-Mitteln so bis 2027 insgesamt 176 Millionen Euro für aktive Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung zur Verfügung, so Altesleben.

Das saarländische Arbeits- und Sozialministerium hat laut Staatssekretärin Altesleben drei Oberziele definiert, für welche Projekte die ESF-Mittel in den kommenden Jahren verwendet werden sollen. Hauptziel ist die Bewältigung des Strukturwandels. Hier will das Land vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei Transformationsprozessen begleiten und bei der Weiterbildung ihrer Beschäftigten unterstützen. Als zweites Ziel hat das Arbeitsministerium die „Förderung zu gleichberechtigtem Zugang zur allgemeiner und beruflicher Bildung angekündigt“. Gemeint sind damit Projekte, die den Übergang von der Schule zum Arbeitsleben erleichtern sollen. Drittes Ziel ist die Inklusion benachteiligter Gruppen in den Arbeitsmarkt.

„Ziel ist es auch, die immer noch zu hohe Schulabbruchquote zu verringern, Arbeitslosigkeit abzubauen und insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete bei ihrer beruflichen Integration gezielt zu unterstützen“, so Altesleben. Darüber hinaus sollten nach Angaben der Staatssekretärin auch angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels mehr Frauen dazu bewogen werden, ganztags zu arbeiten. Aktuell arbeiten viele Frauen im Saarland in Teilzeit und in sogenannter atypischer Beschäftigung, also zum Beispiel in Minijobs, befristet oder in Leiharbeit.

Rund 35 000 Personen im Saarland, darunter 20 000 Langzeitarbeitslose, sollen nach Angaben Alteslebens von den geplanten sozialen Arbeitsmarkmaßnahmen in den kommenden Jahren profitieren. „Das sind unsere Mittel, die wir im Bereich der Arbeitsmarktpolitik unter anderem nutzen wollen, um den zunehmenden sozialpolitischen Herausforderungen im Saarland entgegenzuwirken“, so Altesleben.