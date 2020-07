Strukturwandel : Saarland erhält 128,5 Millionen Kohlehilfen

Saarbrücken Der Bundestag hat den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen. Das Saarland erhält damit Strukturhilfen über 128,5 Millionen Euro.

Der Bundestag hat am Freitag den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen. Das Gesetzespaket sieht die schrittweise Beendigung der klimaschädlichen Kohleverstromung vor. Teil des Pakets ist das Strukturstärkungsgesetz, von dem auch das Saarland profitieren wird. Wie ein Sprecher des saarländischen Wirtschaftsministeriums auf SZ-Anfrage sagte, fließen in den kommenden 18 Jahren insgesamt 128,5 Millionen Euro aus dem Bund ins Saarland. Mit dem Geld werden Projekte für den Strukturwandel finanziert, hieß es.