Dramatischer Anstieg Blutergüsse, Hunger, Erniedrigungen – deutlich mehr Verdachtsfälle auf Kindswohlgefährdung im Saarland

Die saarländischen Jugendämter müssen sich immer häufiger mit dem Verdacht befassen, dass das körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes durch Eltern oder andere gravierend beeinträchtigt wird – mit der Gefahr einer Schädigung in der Entwicklung. Die Zahl der Verdachtsmeldungen auf Kindswohlgefährdung ist im Saarland vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen, wie das Statistische Amt des Landes am Freitag mitteilte. Im Jahr 2023 wurden demnach insgesamt 3298 Meldungen von Kindswohlgefährdung registriert – über ein Fünftel mehr als im Jahr davor (2725). Binnen fünf Jahren hat sich die Zahl der Verdachsfälle damit fast verdoppelt (plus 93 Prozent).