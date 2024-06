Debatte im Saar-Landtag Neues Gesetz soll die Wohnungskrise im Saarland lösen – stößt aber auf massive Kritik

Waldraff machte in seiner Rede auch auf Kritik am Sozialen Wohnungsbau der SPD-Regierung aus den eigenen Reihen aufmerksam. So kritisierte der Bezirksvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Saarland, Timo Ahr (gleichzeitig SPD-Landtagsabgeordneter) das Wohnraumförderungsgesetz in der Anhörung scharf. „Insgesamt kommen wir zur Einschätzung, dass der vorliegende Gesetzesentwurf kaum neue, konkrete Anreize schafft, um mehr bezahlbaren Wohnraum im Saarland zu ermöglichen.“ Insbesondere sah Ahr es in seiner Stellungnahme kritisch, dass die Landesregierung den Sozialen Wohnungsbau nicht mit eigenem Geld fördern will. „Wer Wohnungsbau fördern will, muss Geld zur Verfügung stellen. Allein sich auf Bundesmittel zu verlassen, reicht nicht aus“, betonte Ahr in seiner Stellungnahme zum Gesetz für den DGB. Diese Kritik teilt auch die CDU-Fraktion.