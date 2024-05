Dienstwagen der Landesregierung (mit Fotos) Luxus-Dienstwagen – diese Staatssekretärin ist mit Abstand am schnellsten unterwegs

Ein Kleinwagen sei manchmal teurer im Leasing als eine Luxuslimousine mit Behördenrabatt, heißt es. Das konnte das saarländische Finanzministerium nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren. Das hat eine Anfrage der Saarbrücker Zeitung ergeben. Und in der Tat: Minister und Staatssekretäre im Saarland nutzen fast alle Luxuslimousinen als Dienstwagen. An der in den Kfz-Richtlinien des Landes geforderten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung scheitern sie nie. Offenbar. Obwohl darunter (mehrfach) eine der längsten Luxus-Limousinen der Welt ist, die mindestens 140 000 Euro kostet. Und ein auf sportlich getrimmtes Elektroauto – mit mehr als 600 PS.