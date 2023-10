Saar-Finanzminister stellt Doppelhaushalt vor Was das „dicke Ende der Inflation“ für den Saar-Haushalt für 2024 und 2025 bedeutet

Von Weizsäcker zeichnete ein anderes Bild. Er sprach von einem „Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung“, der auf die entscheidenden Zukunftsprojekte des Landes ausgerichtet sei. „Diese Landesregierung investiert auch in fordernden Zeiten mit voller Kraft in die Zukunft des Saarlandes“, sagte er. Die 2023 deutlich erhöhte Investitionsquote bleibe auf dem hohen Niveau. „Nie wurde mehr in die Zukunft des Saarlandes investiert.“