Doppelte Krankenversicherung im Grenzgebiet : Deutsch-Französisches Pilotprojekt soll Gesundheitsversorgung erleichtern

Ein Arzt misst in einer Praxis einer Patientin den Blutdruck. Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Großrosseln Der Verband Eurodistrict SaarMoselle hat ein Pilotprojekt für eine grenzüberschreitende deutsch-französische Krankenversicherung gestartet. Was genau dahinter steckt.

Ziel sei es, die Gesundheitsversorgung auf beiden Seiten der Saar zu vereinfachen, teilte der Verband Eurodistrict SaarMoselle am Freitag mit. Das Pilotprojekt trägt den Namen „Corridor Mosar“ und wurde bereits am Mittwoch von der Mitgliedersammlung des Eurodistricts in Großrosseln beschlossen. Einwohner des Grenzgebiets sollen dabei mit einer doppelten Krankenversicherung ausgestattet werden, die sowohl im französischen als auch im deutschen Grenzgebiet greifen soll.