Frankreich-Debatte im Landtag Saar-Abgeordnete wollen Hindernisse in grenzüberschreitender Zusammenarbeit abbauen

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Stephan Toscani, griff Kanzler Olaf Scholz (SPD) an: „Kein Bundeskanzler hat das deutsch-französische Verhältnis so beschädigt wie der amtierende.“ An die SPD gerichtet sagte er: „Helfen Sie Ihrem Bundeskanzler, den deutsch-französischen Motor wieder zum Laufen zu bringen. Wir brauchen mehr Saarland und weniger Berlin in den deutsch-französischen Beziehungen.“