Debatte nach Messerattacke Diese Konsequenzen fordern die Fraktionen im Saar-Landtag nach Solingen

Der mutmaßlich islamistisch motivierte Messeranschlag von Solingen hat auch im Saarland die Debatte über die Sicherheits- und Migrationspolitik erneut entfacht. „Das war das bestimmende Thema in unserer Fraktionssitzung“, sagte Stephan Toscani, Fraktionschef der CDU, am Montagmittag nach der Sommerpause vor Journalisten in Saarbrücken. „Wir brauchen jetzt endlich eine Wende in der Migration. Seit Wochen erschüttern Gewalttaten, die im Zusammenhang mit Islamismus und ungesteuerter Zuwanderung stehen, unser Land“, so Toscani. Die hohe Zahl an ungesteuerter Zuwanderung sei überall spürbar, die Menschen würden nun eine Wende in der Migrationspolitik erwarten, erklärte der CDU-Fraktionschef.