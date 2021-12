Saar-Regierung passt Corona-Verordnung an : Ansammlungen an Silvester verboten – das sind die neuen Corona-Regeln im Saarland

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat die Corona-Verordnung für die nächsten Wochen erneut angepasst. Änderungen betreffen unter anderem auch Weihnachten und Silvester. Die neuen Regeln im Überblick.

Sozialkaufhäuser wurden in der veränderten Verordnung außerdem in den Katalog der Grundversorgung aufgenommen. Sie dürfen jetzt also ohne 2G-Nachweis besucht werden. In Hotels tritt jetzt außerdem eine Ausnahmeregel in Kraft: Zug- oder Fluggäste dürfen in Notlagen, beispielsweise bei nachgewiesenen Verbindungsausfällen, unter 3G in einem Hotel übernachten.