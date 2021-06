Corona-Regeln : Diese Lockerungen treten heute im Saarland in Kraft

Saarbrücken In zwei Stufen entschärft das Kabinett die Corona-Regeln. Bereits heute entfällt unter anderem die Testpflicht im Einzelhandel. Zudem gelten weniger strenge Kontaktbeschränkungen. Weitere Lockerungen folgen am 11. Juni.

Das Saarland-Modell springt auf Grün – was ursprünglich schon für eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von unter 100 geplant war, holt die Landesregierung nun bei einem Wert von 35,1 nach. Das Ausmaß der damit verbundenen Lockerungen ist allerdings ziemliche weitreichend und betrifft alle Lebensbereiche. Sie treten laut neuer Rechtsverordnung, die das Kabinett am Dienstag beschlossen hat, in zwei Stufen an diesem Freitag, 4. Juni, und nächste Woche Freitag, 11. Juni, in Kraft. Ein Überblick: