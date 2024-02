„Keine Veranlassung“, Breitz einzuladen Streichert-Clivot reagiert auf offenen Brief und legt in Breitz-Affäre nach

Kunst ohne Angst! - Ende Januar veröffentlichten Sung-Hyung Cho, Leslie Huppert, Armin Rohr und Georg Winter einen von rund 50 Erstunterzeichnern unterstützten offenen Brief an Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit dem Appell, den Dialog mit Candice Breitz zu suchen, deren Ausstellung in der Modernen Galerie gecancelt wurde. Die Ministerin reagierte umgehend mit einer Einladung an die Brief-Verfasser. Am 14. Februar findet das Gespräch statt. Wir wollten im Vorfeld wissen, welche Chancen die Forderungen der Künstler haben. Die Fragen wurden schriftlich gestellt.