SPD-Kandidat fürs Europäische Parlament Illinger Christian Petry will nach Brüssel – Warum der Wahlkampf aktuell so schwer ist

Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasser-Katastrophe sind in den saarländischen Städten und Gemeinden in vollem Gange, da ist an Wahlkampf kaum wieder zu denken. Der Kandidat der saarländischen SPD fürs EU-Parlament, Christian Petry, wollte am Dienstag und Mittwoch eigentlich mit Rolf Mützenich durchs Saarland ziehen, der Chef der SPD-Bundestagsfraktion ist derzeit in Saarbrücken – doch die gemeinsamen Termine hat die Partei abgesagt. „Jetzt ist einfach nicht die Zeit, Wahlkampf zu machen“, sagt Petry. „Bei einem Naturereignis dieser Art ist die Kommunalwahl für die Menschen nicht das Wichtigste, und Europa schon gar nicht.“