Breiter Rückhalt für Verhandlungen mit der SPD Saar-CDU stärkt Landeschef Toscani den Rücken – JU-Ultimatum fällt deutlich durch

Die saarländische CDU hat ihrem Vorsitzenden Stephan Toscani ein Mandat für weitere Gespräche mit der SPD über einen möglichen Schulterschluss bei der Finanzierung des Strukturwandels erteilt. Ein kleiner Landesparteitag (Landesausschuss) befürwortete am Montagabend in Sulzbach Toscanis Angebot einer „Verantwortungspartnerschaft“ an die SPD-Landesregierung.