„Dörfer scheinen keine starke Lobby mehr zu haben“ : Weniger Geld für ländlichen Raum als geplant – CDU bringt Thema in den Landtag

Weniger Geld für ländlichen Raum als geplant – CDU bringt Thema in den Landtag

Saarbrücken 131 Millionen Euro wurden dem ländlichen Raum in Aussicht gestellt, nun sollen es 93 Millionen werden. Die CDU attackiert deshalb nun die neue Umweltministerin.

Der ländliche Raum im Saarland soll statt der vom früheren Umweltminister Reinhold Jost (SPD) in Aussicht gestellten 131 Millionen Euro im Zeitraum 2023 bis 2027 nun 93 Millionen Euro erhalten. Immer noch ein Rekordwert, aber deutlich weniger als das, was im vergangenen Jahr möglich erschien.

Die CDU-Fraktion will die nach unten korrigierte Summe zum Thema im Umweltausschuss des Landtags machen. Fraktionsvize Roland Theis wirft Umweltministerin Petra Berg (SPD) vor, Wahlversprechen gebrochen zu haben. „Nachdem ihr Amtsvorgänger Jost die Geschäfte nicht mehr führt, scheinen die Dörfer im saarländischen Umweltministerium keine starke Lobby mehr zu haben“, sagte Theis. Berg setze den Rotstift beim ländlichen Raum an. Er kündigte an, dazu auch die kommunalen Spitzenverbände anhören zu wollen. Die 131 Millionen blieben dringend notwendig.