Trauer in der Saar-Politik : CDU-Landtagsabgeordnete Tanja Pavel überraschend verstorben

Trauer in der Saar-Politik

Die CDU-Landtagsabgeordnete Tanja Pavel aus St. Wendel ist überraschend verstorben. Das teilte der CDU Kreisverband am Sonntag mit.

Trauer in der Landespolitik: Tanja Pavel, Landtagsabgeordnete der CDU, ist „völlig unerwartet und plötzlich“ verstorben. Das teilte der CDU Kreisverband am Sonntagmorgen mit. Die 50-Jährige bekam bei der Landtagswahl 2022 ihr Abgeordnetenmandat für den Landtag.

„Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, die Tanja immer so wichtig war. Der Schock und die Trauer sitzen tief“, teilte der St. Wendeler Kreisvorsitzende der CDU, Alexander Zeyer, mit. „Tanja war eine gute Freundin und hatte das Herz am rechten Fleck. Ihre liebenswerte Art, ihre große Hilfsbereitschaft und ihr Sinn für Humor werden uns sehr fehlen“, so Zeyer weiter.