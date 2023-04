Reaktion auf Kritik „Machen Sie endlich ihren Job!“ Saar-CDU übt schwere Kritik an Streichert-Clivot nach Interview

Saarbrücken · Nach Kritik der Lehrer im Saarland bezog SPD-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot in einem Interview in der Saarbrücker Zeitung Stellung. Allerdings bei weitem nicht ausreichend, meint die Saar-CDU. Und übt per Pressemitteilung schwere Kritik an der Ministerin.

30.04.2023, 11:14 Uhr

Foto: BeckerBredel