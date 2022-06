A620 und Autobahnkreuz Saarbrücken betroffen : Droht dem Saarland vor den Ferien ein „Verkehrschaos“? CDU-Fraktion kritisiert Autobahn-Baustellen im Juli

Saarbrücken Die CDU-Landtagsfraktion im Saarland kritisiert die sich zeitlich teilweise überschneidenden Sanierungsarbeiten auf der A620 und dem Autobahnkreuz Saarbrücken. Dem Saarland drohe dadurch ein „Verkehrschaos“, so die Fraktion.

Die CDU-Landtagsfraktion befürchtet zwischen dem 1. Juli und dem 21. Juli deshalb ein „Verkehrschaos“. Das teilte sie am Mittwochabend per Pressemitteilung mit und reagierte damit auf die Berichterstattung unserer Zeitung. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass außerhalb der Ferien zwei derart große Baumaßnahmen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten gleichzeitig und unabgestimmt durchgeführt werden“, kritisiert der Neunkircher CDU-Landtagsabgeordnete Alwin Theobald darin.