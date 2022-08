Wegen Strukturplänen für die Saar-Polizei : „Die Polizistinnen und Polizisten im Saarland sind komplett verunsichert“ – Saar-CDU kritisiert Innenminister Jost

Saarbrücken Die CDU-Fraktion im Landtag hat die Strukturpläne für die Saar-Polizei durch Innenminister Reinhold Jost (SPD) kritisiert. Die innenpolitische Sprecherin Anja Wagner-Scheid bemängelte als Reaktion auf einen SZ-Bericht vor allem die Art der Kommunikation.

Entlastung der Polizei nur durch mehr Personal

„Es sickern Informationen aus dem Ministerium durch oder werden bewusst platziert, was zu vielen Fragen und Verunsicherung führt. Das ist für viele kein guter Stil und das wird auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass statt der angekündigten 150 Neueinstellungen nur 115 erfolgen werden“, so Wagner-Scheid. Sie kritisierte auch, dass der Kriminaldienst in der Fläche zurückgefahren werden soll. „Nur höhere Einstellungszahlen können die Polizei nachhaltig entlasten. Der Innenminister muss sein selbstgestecktes Ziel eines Personalkörpers von 2900 Polizeibeamtinnen und -beamten innerhalb der nächsten zehn Jahre erreichen. Das wird er so nicht erreichen.“