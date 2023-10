Flüchtlingspolitik CDU-Fraktion im Saarland fordert „kompletten Kurswechsel bei Migrationspolitik“

„Wir haben im Saarland zumindest in der Landesaufnahmestelle auf Basis eines CDU-Vorschlags schon vor etlichen Jahren ein Sachleistungsprinzip“, sagt Schäfer. Dies müsse vom Bund mit einer Werte- oder Geldkarte ausgerollt werden. Insgesamt müssten die Sozialstandards für abgelehnte Asylbewerber, in Konformität mit der Rechtsprechung, abgesenkt werden – beispielsweise durch die Verlängerung der Wartefrist im Asylbewerberleistungsgesetz von 18 auf 36 Monate. Und: „Auf EU-Ebene muss ernsthaft der Versuch unternommen werden, in allen EU-Staaten die Sozialstandards an die Kaufkraft in den jeweiligen Ländern anzunähern“, sagt Schäfer.