Landespressekonferenz Olaf Scholz in der Kritik – CDU-Landtagsfraktion fordert Hilfen für Hochwasserschäden aus Berlin

Die saarländische Landesregierung will mit einem Sondervermögen für die Schäden des Pfingsthochwassers aufkommen. Das wird das wichtigste Thema in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause sein. Zur Finanzierung der Schäden und für mehr Hochwasserschutz sollen im Doppelhaushalt rund 94 Millionen Euro in einem Nachtragshaushalt durch Kredite oder durch Zuschüsse des Bundes finanziert werden.