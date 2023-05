Landtagsdebatte CDU fordert Energiegeld aus Landesmitteln

Die CDU im Saar-Landtag fordert ein aus Landesmitteln finanziertes „Energiegeld“ für saarländische Haushalte, die nicht mit Gas heizen. Und zwar parallel zu dem Bundes-Härtefall-Programm, ausgestattet mit 21,6 Millionen Euro allein für das Saarland. Die von der Ampel-Regierung im Bund beschlossene Entlastung sei nur eine „Scheinhilfe“, weil die Voraussetzungen für die beschlossene Härtefallregelung vom Bund so eng gefasst seien, dass die allermeisten Betroffenen leer ausgingen, sagte der CDU-Abgeordnete Marc Speicher zur Begründung. „Gerade hier an der Saar ist die Lage besonders dramatisch, da nirgendwo so viele Menschen mit Öl, Flüssiggas, Brennholz et cetera heizen. Mehr als die Hälfte aller Saarländerinnen und Saarländer sind negativ betroffen.“