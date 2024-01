Debatte um Rechtsextremismus im Saarland Saar-CDU-Chef Toscani will bei Anti-AfD-Demo am Wochenende reden

Auch Saar-CDU-Chef Stephan Toscani will am kommenden Samstag an der Demonstration des Bündnisses Bunt statt Braun gegen Rechtsextremismus und die AfD in Saarbrücken teilnehmen. „Das Bündnis bildet die breite Mehrheit der Mitte ab“, sagte Toscani am Montag im Landtag vor Journalisten.