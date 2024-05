Saarlouis CDU-Chef Friedrich Merz heute im Saarland – Ort der Kundgebung verlegt

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz tritt am heutigen Mittwoch (22. März) in Saarlouis auf. Die ursprünglich auf dem Kleinen Markt geplante Kundgebung findet aufgrund der aktuellen Wetterlage ab 18 Uhr im nahe gelegenen Theater am Ring statt, wie der CDU-Landesverband mitteilte.