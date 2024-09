„In Neunkircher Innenstadt gehe ich abends auch nicht mehr“ Landes-CDU befürchtet in Zukunft Thüringer Verhältnisse im Saarland

Nach den Erfolgen von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei den Landtagswahlen in zwei ostdeutschen Bundesländern befürchtet die CDU-Fraktion im Saar-Landtag einen starken Zuwachs bei rechtsextremen und populistischen Parteien im Saarland – mit Verhältnissen, die in Sachsen und vor allem in Thüringen das Regieren schwer machen.