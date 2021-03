Bundesweite Premiere : Bundeswehr impft im Saarland ab Sonntag auch nachts

Foto: dpa/Birgit Reichert

Grünes Licht für das vom Land gewünschte 24/7-Impfzentrum in Lebach: Die Bundeswehr will dort künftig rund um die Uhr impfen – und schon in Kürze damit loslegen.

Im Impfzentrum in Lebach wird bereits ab Ostersonntag rund um die Uhr geimpft. Die Bundeswehr billigte einen entsprechenden Amtshilfe-Antrag des saarländischen Gesundheitsministeriums.

Das Verteidigungsministerium teilte am Dienstagabend mit: „Das 1. Impfzentrum im 24-Stunden-Modus startet Ostersonntag im Saarland. Die Bundeswehr wird dort im Schichtbetrieb die Bürgerinnen und Bürger gegen Corona impfen.“ Geimpft werden soll im Drei-Schicht-Betrieb, die Rede ist von 1000 Impfungen binnen 24 Stunden.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte den Bundesländern zuvor das Angebot unterbreitet. Sie sagte am Dienstag: „Nur mit schnellen und möglichst vielem Impfungen kommen wir einem normalen Alltag wieder näher.“

Das saarländische Gesundheitsministerium war davon ausgegangen, dass die 24/7-Impfungen am Dienstag beginnen, wenn der Antrag genehmigt wird. Kramp-Karrenbauers Zusage, dass es bereits am Sonntag losgeht, kam daher einer Überraschung gleich.

Seit 1. März betreibt die Bundeswehr in der Sporthalle der Graf-Haeseler-Kaserne in Lebach ein Impfzentrum, in dem bis zu 330 Menschen am Tag geimpft werden können. Im Einsatz sind dort derzeit 28 Soldaten, darunter Sanitätskräfte aus Cochem und Luftlandeaufklärer aus Lebach. Für einen 24/7-Betrieb wird das Impfzentrum auf über 100 Soldaten aufgestockt.