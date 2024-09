Rundgang in Saar-Klinik Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach besucht das Saarland

Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Saar-Ministeriums, Lauterbach werde am Dienstag gegen 14.30 Uhr zu einem Rundgang im SHG-Klinikum in Völklingen erwartet. Dort wolle er gemeinsam mit Jung die Intensivstation sowie das Herzkatheter-Labor besichtigen. Im Klinikum sollen auch die Erwartungen an die geplante Krankenhausreform und die aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitspolitik zur Sprache kommen.